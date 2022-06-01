Україна переможе в разі отримання всієї необхідної зброї та запровадження дієвих санкцій, – Єрмак

Очільник Офісу президента Андрій Єрмак переконаний, що Україна переможе у війні проти Росії в разі отримання всієї необхідної зброї та запровадження дієвих санкцій.

Лише це може змусити РФ сісти за стіл переговорів та піти на діалог, заявив він під час відеоконференції на засіданні комітету закордонних справ і оборони парламенту Ірландії.

"Нам зараз дуже скрутно. Через бойові дії країну полишили 5 мільйонів людей. Ще стільки ж внутрішньо переміщених осіб. Десятки тисяч мирних мешканців загинули внаслідок російського вторгнення. Війна забрала 35% українського ВВП. Ми втратили понад 200 заводів. Наші прямі збитки вже перевищують 600 мільярдів доларів США. Попри все Україна продовжує захищатися. На сході й півдні тривають запеклі бої. Ми обов’язково маємо перемогти. Інакше Україна просто зникне як нація і як держава. Наша перемога то ближча, що більшу допомогу надає міжнародна спільнота. Будь-яку – військово-технічну, політичну, фінансову чи гуманітарну", – наголосив голова Офісу президента.

Єрмак наголосив, що Кремль не може підкорити Україну, тож взявся за її руйнування. Росіяни нищать промисловий та економічний потенціал – регулярні ракетні та авіаудари, артилерійські обстріли населених пунктів та критичних обʼєктів інфраструктури здійснюються саме з цією метою.

На окупованих землях ворожа армія систематично мародерить. З південних районів до Росії вже вивезено сотні тисяч тонн збіжжя. Водночас РФ відмовляється надати зелені коридори для експорту та шантажує світову спільноту дефіцитом продовольства, адже до війни Україна була гарантом продовольчої безпеки для 400 млн людей на планеті.

"Це вже четвертий тип шантажу, до якого вдається Кремль за час агресії проти України. Цьому передували погрози Євросоюзу енергетичним голодом, можливою катастрофою на одній із захоплених українських АЕС, ударом із застосуванням ядерної зброї. Ми не знаємо, до чого ще можуть призвести дії Росії в її прагненні до панування. Та ми знаємо напевно: її слід зупинити", – підкреслив Андрій Єрмак.

Він привітав шостий пакет санкцій проти Росії, але зазначив, що ЄС відповідає на агресію порційним нарощуванням санкцій та поступовим збільшенням постачання зброї Україні.

"Це надто довго й неефективно. Ми пропонуємо змінити підхід. Слід зробити те, чого росіяни не очікують. Масований санкційний удар, посилений максимальною кількістю важких озброєнь для Збройних Сил України не лише допоможе врятувати тисячі життів. Він також дасть змогу уникнути затяжної війни, до якої вже підготувалася Росія. Ми просимо вас доносити до партнерів у Європарламенті важливість такого підходу. Також будемо вдячні за політичне та будь-яке інше сприяння отриманню озброєнь, яких конче потребує Україна", – наголосив очільник президентського офісу.

Нагадаємо, шостий пакет санкцій був презентований Євросоюзом ще 4 травня, але погоджений – тільки 31 травня і в зміненому вигляді. Замість повної заборони на імпорт російської нафти вирішено відмовитися тільки від тієї, що ввозиться морським шляхом (це близько 90%). Імпорт трубопроводом "Дружба" буде дозволено.

Щодо цього пакету ухвалено політичне рішення, однак його все ще не затверджено.