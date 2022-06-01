Росія випустила по Сумщині 6 ракет, - ОК "Північ"

Інформація про потерплих і руйнування уточнюється.

1 червня РФ випустила по Сумщині 6 ракет.

Про це повідомили в оперативному командуванні "Північ".

"Близько 13:25 спостерігачі зафіксували за шумом двигуна 2 реактивні літаки, які вздовж кордону України з рф здійснили близько 6 запусків ракет у напрямку н.п. Гудове в поля", - розповіли військові.

За інформацією керівника Сумської ОВА Дмитра Живицького, удар завдали по території Шалигінської громади Шосткинського району області.

"Дані щодо руйнувань та жертв уточнюються", - додав Живицький.

Нагадаємо, нині в ранковому зведенні Генштаб ЗСУ повідомив, що Росія завдала ракетного авіаудару з літаків Су-35 по Білопіллю Сумської області. А 31 травня спостерігачі за годину зафіксували 16 ворожих "приходів" по області.