​ДБР проведе ще одне спецрозслідування щодо Януковича

У кримінальному проваджені оголосили підозри ще 4 особам.

Суд дозволив Державному бюро розслідувань провести ще одне спеціальне розслідування щодо колишнього президента України Віктора Януковича.

Про це повідомили в пресслужбі ДБР.

Януковича підозрюють у підбуренні військовослужбовців Управлінні державної охорони до дезертирства.

"24 лютого 2014 року колишній президент України тікаючи від кримінальної відповідальності за злочини відносно учасників акцій протесту, схилив заступника начальника Управління державної охорони України – начальника Служби безпеки Президента України до дезертирства. "Евакуації" експрезидента з околиці с. Урзуф Мангушського району Донецької області допомагали співробітники силових відомств рф", - зазначили в ДБР.

Цьогоріч у лютому слідчі бюро повідомили Януковичу нову підозру - у підбурюванні військовослужбовців УДО до дезертирства.

У ДБР кажуть - начальник охорони експрезидента не повернувся зі службового відрядження в Крим до місця служби, а разом з Януковичем виїхав за межі України до РФ.

Також у бюро повідомили, що в кримінальному проваджені оголосили підозри ще 4 особам.

"Крім Януковича, який безпосередньо керував незаконним переправленням осіб через державний кордон, також підозри повідомлені співробітникам Управління державної охорони України та цивільній особі", - уточнили в ДБР.

Нагадаємо, 23 травня Печерський райсуд Києва заочно заарештував колишнього президента України Віктора Януковича в справі про державну зраду, повʼязану з підписанням "Харківських угод". А 19 травня цей же суд виніс рішення про арешт експрезидента в справі про організацію незаконного переправлення осіб через держкордон.