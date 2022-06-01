Моравецький і Чернишов відкрили в Бородянці модульне містечко

Воно розраховане на 352 людини і має вбиральні, душові кімнати, пральні, їдальні та ігрові.

Премʼєр-міністр Польщі Матеуш Моравецький і міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов 1 червня відкрили в понищеній російськими військами Бородянці модульне містечко.

Це тимчасовий варіант проживання для людей, які втратили житло через ворожі обстріли, повідомили в пресслужбі міністерства.

"Саме зараз такі модулі потрібні деокупованим громадам для тих, у кого ворог знищив житло. Звісно, такий варіант проживання є тимчасовим. Уряд зараз активно напрацьовує середньострокові та довгострокові варіанти вирішення житлових потреб та відновлення пошкодженого житлового фонду на деокупованих територіях”, – зазначив Чернишов.

Бородянка стала першим населеним пунктом Київщини, де встановили модульне містечко, адже це селище зазнало катастрофічних втрат.

Фото: Мінрегіон

"Частково або повністю у Бородянці зруйновані 552 приватних будинки та 24 багатоквартирних будинки, дві школи та всі адміністративні будівлі", – проінформував Олексій Чернишов.

Він зазначив, що модульний тип конструкцій повністю відповідає вимогам та особливостям клімату і є комфортним для тимчасового розміщення громадян в будь-яку пору року.

Фото: Мінрегіон

"Наступні містечка заплановано встановити у Бучі, Макарові, Іванкові та Гостомелі Київської області, а також у передмісті Чернігова", – наголосив міністр.

Це модульне містечко складається з чотирьох моноблоків по 40 модулів кожен. Загалом модулів 160. 88 з них – житлові, розраховані на 352 людини. Інші – санітарні (туалетні та душові кімнати, окремо жіночі та чоловічі), пральні, їдальні, ігрові, адміністративні. Це містечко, як і попередні, встановлені у Львові, передані польським урядом безкоштовно, включно з доставкою, збіркою та меблями.

Нагадаємо, модульні будинки (не містечка) раніше було встановлено в Бучі. Спонсором цього також виступила Польща.

У квітні Україна розширила програму надання житла. На першому етапі тимчасовим житлом забезпечать переселенців, чиї будинки зруйновані повністю. Там мешкатимуть, допоки їхні домівки не відновлять або не дадуть компенсацію грошима чи новими будинками.

На другому етапі будуть відновлювати пошкоджені міста й громади. На третьому – забезпечать житлом усіх, то захищав чи захищає зараз державу, хто працював чи працює в інтересах суспільства, а власного житла так і не має.