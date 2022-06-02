Майже 460 дітей із Маріупольського та Волноваського районів тримають у Ростовській області

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що майже 460 депортованих дітей із Маріупольського та Волноваського районів на сьогодні тримають у Ростовській області та біля Санкт-Петербургу.

Про це він сказав сьогодні в ефірі національного телемарафону #UAразом.

"Щодо дітей, то це – наш такий особливий біль… Ми намагаємося якось з'ясовувати, шукати і за крихтами збирати цю інформацію, де можуть бути наші діти. Нині ми знайшли 260 дітей, але не тільки маріупольців, це і Волноваський район, Маріупольський район, – наразі їх тримають в одному з дитячих таборів у Ростовській області… Знаємо, що точно щонайменше 200 дітей перебувають десь біля Санкт-Петербургу на сьогодні", – сказав він.

Він додав, що з українських дітей "намагаються швиденько зробити громадян Росії" і водночас спрощують процедуру їх усиновлення росіянами. Тому з часом знаходити українських дітей у Росії буде все важче, тому що навіть росіяни не ведуть їх обліку.

Влада міста Маріуполь також поки що не володіє точною інформацією про те, скільки дітей-сиріт та безпритульних дітей на сьогодні перебувають у Маріуполі.

Нагадаємо, російські окупанти почали приймати документи від маріупольців для отримання російського паспорта.