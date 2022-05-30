В Маріуполі російські загарбники почали паспортизувати жителів, - Андрющенко

Російські загарбники почали процедуру прийому документів від маріупольців для отримання російського паспорта.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Для того маріупольці мають спочатку отримати довідку про реєстрацію в Донецьку, а потім подати документи на паспорт в м. Новоазовськ в так звану міграціонну службу так званої днр", - розповів Андрющенко.

За його словами, охочим отримати роспаспорт буде важко це зробити через незадовільний стан сполучення з Донецьком.

"Але можемо констатувати, що анексія Маріуполя росією перейшла в наступну стадію реалізації. Активну", - додав радник очільника Маріуполя.

Нагадаємо, в Запорізькій області російські загарбники змушують жителів подавати заявки на отримання паспортів РФ.

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук закликала мешканців тимчасово окупованих територій не брати російських паспортів.