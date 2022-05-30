До о. Зміїний окупанти відправили три катери, а в Криму розгорнули додаткові зенітні ракетні дивізіони, - Генштаб

На Херсонщині під час вдалого наступу підрозділів Сил оборони ворог зазнав втрат та відійшов з населеного пункту Миколаївка.

Щоб забезпечити ворожий підрозділ на о. Зміїний, російські окупанти відправили до острова десантний катер "Дюгонь" та два протидиверсійні катери "Раптор".

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

В тимчасово окупованому Криму загарбники продовжують нарощувати систему протиповітряної оборони. Також тут додатково розгорнули до двох зенітних ракетних дивізіонів ЗРС С-300 зі складу 4 армії Південного військового округу.

В акваторіях Чорного та Азовського морів кораблі чорноморського флоту продовжують ізолювати район бойових дій, вести розвідку й надавати вогневу підтримку своїм підрозділам на приморському напрямку. В Чорному морі в готовності перебуває один носій крилатих ракет морського базування типу "Калібр".

Станом на 18.00 30 травня ситуація на інших напрямках така:

на Волинському та Поліському - без особливих змін. У Білорусі до 4 червня триватимуть заходи з перевірки бойової готовності підрозділів.

та - без особливих змін. У Білорусі до 4 червня триватимуть заходи з перевірки бойової готовності підрозділів. на Сіверському росармія продовжує здійснювати артилерійські обстріли з території РФ населених пунктів прикордонних районів: Бояро-Лежачих та Манухівки Сумської області і Янжулівки та Каменської Слободи Чернігівської області.

росармія продовжує здійснювати артилерійські обстріли з території РФ населених пунктів прикордонних районів: Бояро-Лежачих та Манухівки Сумської області і Янжулівки та Каменської Слободи Чернігівської області. на Слобожанському окупанти готуються до наступу, вивчають імовірні шляхи висування, постачання озброєння та військової техніки і матеріальних засобів з території Росіїї.

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триває перегрупування ворожих військ для поновлення наступу у напрямках Ізюм – Барвінкове та Ізюм – Слов’янськ. У напрямку населеного пункту Курулька ворог здійснив спробу ведення штурмових дій, та успіху не мав, тож відійшов на раніше зайняті позиції. на Донецькому напрямку росармія завдала артилерійські обстріли та авіаційні ударив районах Новоселівки та Лисичанська, а також ракетні удари в районах населених пунктів Соледар та Сіверськ.

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окупанти здійснюють вогневе ураження артилерією українських військ та ведуть контрбатарейну боротьбу. на Херсонщині під час вдалого наступу підрозділів Сил оборони ворог зазнав втрат та відійшов з населеного пункту Миколаївка. Це призвело до панічних настроїв серед військовослужбовців інших російських підрозділів.

"Російські окупанти продовжують зазнавати втрат на території України, що призводить до подальшого зниження морально-психологічного стану. Постійно збільшується кількість ворожого особового складу, який будь-яким чином намагається уникнути бойових дій", - зазначили в Генштабі.

Нагадаємо, сьогодні росіяни обстріляли Сумщину касетними снарядами. А через бої було пошкоджено аміакопровід "Тольятті – Одеса". Стався витік аміаку, щоправда, загрози, як повідомила влада Донеччини, для Бахмута немає.