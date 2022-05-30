До о. Зміїний окупанти відправили три катери, а в Криму розгорнули додаткові зенітні ракетні дивізіони, - Генштаб

Щоб забезпечити ворожий підрозділ на о. Зміїний, російські окупанти відправили до острова десантний катер "Дюгонь" та два протидиверсійні катери "Раптор".
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
В тимчасово окупованому Криму загарбники продовжують нарощувати систему протиповітряної оборони. Також тут додатково розгорнули до двох зенітних ракетних дивізіонів ЗРС С-300 зі складу 4 армії Південного військового округу.
В акваторіях Чорного та Азовського морів кораблі чорноморського флоту продовжують ізолювати район бойових дій, вести розвідку й надавати вогневу підтримку своїм підрозділам на приморському напрямку. В Чорному морі в готовності перебуває один носій крилатих ракет морського базування типу "Калібр".
Станом на 18.00 30 травня ситуація на інших напрямках така:
- на Волинському та Поліському - без особливих змін. У Білорусі до 4 червня триватимуть заходи з перевірки бойової готовності підрозділів.
- на Сіверському росармія продовжує здійснювати артилерійські обстріли з території РФ населених пунктів прикордонних районів: Бояро-Лежачих та Манухівки Сумської області і Янжулівки та Каменської Слободи Чернігівської області.
- на Слобожанському окупанти готуються до наступу, вивчають імовірні шляхи висування, постачання озброєння та військової техніки і матеріальних засобів з території Росіїї.
- на Харківському загарбник активних дій не проводив. Обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Одноробівка, Уди, Руські Тишки та Черкаські Тишки.
- на Слов’янському триває перегрупування ворожих військ для поновлення наступу у напрямках Ізюм – Барвінкове та Ізюм – Слов’янськ. У напрямку населеного пункту Курулька ворог здійснив спробу ведення штурмових дій, та успіху не мав, тож відійшов на раніше зайняті позиції.
- на Донецькому напрямку росармія завдала артилерійські обстріли та авіаційні ударив районах Новоселівки та Лисичанська, а також ракетні удари в районах населених пунктів Соледар та Сіверськ.
- на Лиманському окупанти перегруповуються та готуються до наступу. Намагалися провести розвідку маршрутів висування через водні перешкоди.
- на Сєвєродонецькому противник веде штурмові дії в районах населених пунктів Сєвєродонецьк, Тошківка та Устинівка. Бойові дії тривають.
- на Бахмутському продовжуються бойові дії в районах населених пунктів Комишуваха, Новолуганське та Берестове.
- на Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках рашисти успіху не мали. Вони намагаються посилити угруповання та поповнити втрати за рахунок застарілої та відновленої техніки.
- на Південнобузькому росіяни активних бойових дій не проводили. Обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Посад-Покровське, Осокорівка, Нововоронцовка, Благодатне, Партизанське та інших.
- на Криворізькому окупанти здійснюють вогневе ураження артилерією українських військ та ведуть контрбатарейну боротьбу.
- на Херсонщині під час вдалого наступу підрозділів Сил оборони ворог зазнав втрат та відійшов з населеного пункту Миколаївка. Це призвело до панічних настроїв серед військовослужбовців інших російських підрозділів.
"Російські окупанти продовжують зазнавати втрат на території України, що призводить до подальшого зниження морально-психологічного стану. Постійно збільшується кількість ворожого особового складу, який будь-яким чином намагається уникнути бойових дій", - зазначили в Генштабі.
Нагадаємо, сьогодні росіяни обстріляли Сумщину касетними снарядами. А через бої було пошкоджено аміакопровід "Тольятті – Одеса". Стався витік аміаку, щоправда, загрози, як повідомила влада Донеччини, для Бахмута немає.