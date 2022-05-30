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До о. Зміїний окупанти відправили три катери, а в Криму розгорнули додаткові зенітні ракетні дивізіони, - Генштаб

На Херсонщині під час вдалого наступу підрозділів Сил оборони ворог зазнав втрат та відійшов з населеного пункту Миколаївка.

До о. Зміїний окупанти відправили три катери, а в Криму розгорнули додаткові зенітні ракетні дивізіони, - Генштаб
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Щоб забезпечити ворожий підрозділ на о. Зміїний, російські окупанти відправили до острова десантний катер "Дюгонь" та два протидиверсійні катери "Раптор".

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

В тимчасово окупованому Криму загарбники продовжують нарощувати систему протиповітряної оборони. Також тут додатково розгорнули до двох зенітних ракетних дивізіонів ЗРС С-300 зі складу 4 армії Південного військового округу.

В акваторіях Чорного та Азовського морів кораблі чорноморського флоту продовжують ізолювати район бойових дій, вести розвідку й надавати вогневу підтримку своїм підрозділам на приморському напрямку. В Чорному морі в готовності перебуває один носій крилатих ракет морського базування типу "Калібр".

Станом на 18.00 30 травня ситуація на інших напрямках така:

  • на Волинському та Поліському - без особливих змін. У Білорусі до 4 червня триватимуть заходи з перевірки бойової готовності підрозділів.
  • на Сіверському росармія продовжує здійснювати артилерійські обстріли з території РФ населених пунктів прикордонних районів: Бояро-Лежачих та Манухівки Сумської області і Янжулівки та Каменської Слободи Чернігівської області.
  • на Слобожанському окупанти готуються до наступу, вивчають імовірні шляхи висування, постачання озброєння та військової техніки і матеріальних засобів з території Росіїї. 
  • на Харківському загарбник активних дій не проводив. Обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Одноробівка, Уди, Руські Тишки та Черкаські Тишки.
  • на Слов’янському триває перегрупування ворожих військ для поновлення наступу у напрямках Ізюм – Барвінкове та Ізюм – Слов’янськ. У напрямку населеного пункту Курулька ворог здійснив спробу ведення штурмових дій, та успіху не мав, тож відійшов на раніше зайняті позиції.
  • на Донецькому напрямку росармія завдала артилерійські обстріли та авіаційні ударив районах Новоселівки та Лисичанська, а також ракетні удари в районах населених пунктів Соледар та Сіверськ. 
  • на Лиманському окупанти перегруповуються та готуються до наступу. Намагалися провести розвідку маршрутів висування через водні перешкоди.
  • на Сєвєродонецькому противник веде штурмові дії в районах населених пунктів Сєвєродонецьк, Тошківка та Устинівка. Бойові дії тривають. 
  • на Бахмутському продовжуються бойові дії в районах населених пунктів Комишуваха, Новолуганське та Берестове. 
  • на Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках рашисти успіху не мали. Вони намагаються посилити угруповання та поповнити втрати за рахунок застарілої та відновленої техніки.
  • на Південнобузькому росіяни активних бойових дій не проводили. Обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Посад-Покровське, Осокорівка, Нововоронцовка, Благодатне, Партизанське та інших. 
  • на Криворізькому окупанти здійснюють вогневе ураження артилерією українських військ та ведуть контрбатарейну боротьбу.
  • на Херсонщині під час вдалого наступу підрозділів Сил оборони ворог зазнав втрат та відійшов з населеного пункту Миколаївка. Це призвело до панічних настроїв серед військовослужбовців інших російських підрозділів.

"Російські окупанти продовжують зазнавати втрат на території України, що призводить до подальшого зниження морально-психологічного стану. Постійно збільшується кількість ворожого особового складу, який будь-яким чином намагається уникнути бойових дій", - зазначили в Генштабі.

Нагадаємо, сьогодні росіяни обстріляли Сумщину касетними снарядами. А через бої було пошкоджено аміакопровід "Тольятті – Одеса". Стався витік аміаку, щоправда, загрози, як повідомила влада Донеччини, для Бахмута немає.

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