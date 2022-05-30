Окупанти обстріляли Сумщину касетними снарядами

Вони небезпечні тим, що вибухають не одразу.

Уночі й рано вранці 30 травня російські війська обстріляли Сумську область забороненими касетними снарядами.

Про це написав у Telegram голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"Сьогодні вночі територію Хотинської громади обстріляли ракетами з касетними снарядами. Вони особливо небезпечні, бо не всі одразу розриваються, потрапляють на великі ділянки території і становлять небезпеку для цивільних людей", – написав Живицький.

Він додав, що о 8 ранку ворог обстріляв Середино-Будську громаду. Інформація про постраждалих уточнюється.

Раніше повідомлялося про те, що росіяни всю ніч обстрілювали прикордонні райони Сумщини із ракетних систем залпового вогню, САУ, мінометів. Був авіаудар ракетами. Руйнувань цивільної інфраструктури та постраждалих немає.