Щоб зняти один тікток-ролик, окупанти витратили в лісі всі заряди до РПГ.

СБУ отримала доступ до телефону одного з кадировців, у якому знайшли безліч дублів "героїчної війни"... із соснами. Завдяки знайденим матеріалам стало зрозуміло, як насправді "воюють" вороги на території України.

Спецслужба оприлюднила знайдені матеріали на своїх сторінках у соцмережах.

"Із його вмісту, зокрема, стало ще більш зрозуміло, чому деякі підрозділи кадировців називають "тікток-військами". Адже замість боїв з українськими захисниками, ці "піхотинці Путіна" героїчно воюють із… соснами в лісах Луганщини", - зауважили в Службі безпеки.

Так, щоб відзняти один ролик "масштабної битви" для соцмереж, кадировці витратили всі заряди до ручного протитанкового гранатомета.

"20 секунд у тіктоку – і ти майже виграв війну в трьох соснах…" - зіронізували в СБУ.

Нагадаємо, "Українська правда" піймала Кадирова на брехні, начебто він перебував під Києвом 13 березня. Як показали дані його телефону, в цей час він був у Грозному.