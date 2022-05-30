Переговорний процес із Росією триває в гуманітарній частині, – Подоляк

Переговорний процес із Росією призупинений у політико-дипломатичній частині, але триває в гуманітарній. Вона стосується обміну полоненими, гуманітарних коридорів, спроб евакуації.

Про це радник голови Офісу президента, учасник перемовної групи Михайло Подоляк розповів в інтервʼю LB.

"Чому політико-дипломатична частина призупинена? Тому що переговори – це ж питання зв’язку між тим, що відбувається в реальному світі, не тільки на полях битв, але й в цілому: санкції, репутація, партнери. Росія неадекватно дивиться на все це. Це феномен, який теж буде вписаний у підручники", – заявив він.

Радник голови ОП наголосив, що росіяни щиро вірять у свою пропаганду та "звільнення України", тож коли приходять на перемовини, то не можуть спілкуватися з адекватними людьми.

Поки що, на думку Подоляка, можливості адекватного сприйняття світу політичної елітою Росії немає.

"Але коли вони почнуть отримувати суттєві військові поразки, наприклад, то, певно, будуть більш адекватно оцінювати. Коли запрацює в повному обсязі санкційний тиск, почнуть розуміти. Коли певні лідери, у тому числі європейські, з якими вони ще спілкуються, почнуть говорити не як Кіссінджер, а як Анти-Кіссінджер. Тоді вони більш об’єктивно подивляться на ситуацію", – вважає він.

Інший варіант відновлення політичної частини перемовин – рішення президента Володимира Зеленського.

"Безумовно, він глибше за всіх у ситуації, безумовно, він буде оцінювати все, виходячи з того, що ми маємо на той чи інший день. Я маю на увазі економічний стан, військовий, психологічний стан суспільства. До речі, бажано, щоб суспільство теж розуміло, що війна нікуди не зникла. І президент може вирішити, що певний інструмент нам потрібен саме зараз, у тому числі переговорний інструмент. Це буде рішення Верховного головнокомандувача, виходячи з оперативної ситуації на день, коли він буде ухвалювати таке рішення", – підкреслив він.

Нагадаємо, президент України наголошував, що готовий вести прямі переговори з Путіним. Він додав, що якщо бесіда складеться невдало, це може стати початком Третьої світової війни. Умовою для переговорів з Путіним є те, що вони мають пройти без посередників, а на столі буде єдине питання – припинення війни.

Перемовини між делегаціями України і держави-окупантки припинилися. Остання очна зустріч була 29 березня в Стамбулі. 17 травня учасник перемовної групи, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк підтвердив зупинення перемовин.

Переговори закінчилися, оскільки військово-політичне керівництво Росії все ще мислить стереотипно і не враховує змін ситуації в Україні, що відбулися від початку війни.