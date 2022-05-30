Найзапекліші бої точаться на Сєвєродонецькому, Бахмутському та Курахівському напрямках, – Міноборони

Російські війська не припиняють наступу у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над Донецькою і Луганською областями, забезпечення стійкості сухопутного коридору між Ростовською областю та АР Крим і блокування морських комунікацій у північно-західній частині Чорного моря.

Про такі тактичні плани ворога на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

"Для цього російське командування задіяло всі сили і здійснює спроби оточити наші війська на Донеччині і Луганщині. Бої досягли максимальної інтенсивності. Російські окупаційні війська ведуть вогонь уздовж усієї лінії бойового зіткнення та намагаються бити углиб нашої оборони", – зазначив він.

Одночасно з цим здійснюється штурм у декількох напрямках. Найзапекліші бої точаться на Сєвєродонецькому, Бахмутському та Курахівському напрямках.

Окупанти продовжують обстрілювати прикордонні райони Чернігівської та Сумської областей. Триває і терор мирних мешканців Маріуполя. За останній тиждень окупанти вивезли до фільтраційного табору в Безіменному близько 3000 українців, з них понад 300 – діти. 10% мешканців, які не проходять фільтрацію, заарештовують, допитують і катують.

Ситуація на напрямках найзапекліших боїв:

На Харківському напрямку окупанти намагаються не допустити просування наших військ до державного кордону.

На Словʼянському противник перегруповується для відновлення наступу в районах Ізюм – Барвінкове та Ізюм – Словʼянськ. Поблизу с. Довгеньке та Курульки захисники відбивають штурм.

На Донецькому напрямку окупанти намагаються оточити підрозділи оборони в районах Лисичанська і Сєвєродонецька і блокувати основні логістичні шляхи.

Окупанти закріплюються в районі населеного пункту Лиман і проводять там перегрупування.

На Сєвєродонецькому ворог веде штурмові дії в напрямках Тошківки і Устинівки. У Сєвєродонецьку вже вуличні бої.

На Бахмутському окупанти планують наступ на Комишуваху.

На Авдіївському, Курахівському та Новопавлівському ворог вів вогонь у бік наших позицій.

Запорізький напрямок ворог обстріляв з артилерії. Вогонь вівся у районі Оріхового і Логівського, що за 40 і 60 км від Запоріжжя.

Південнобузький напрямок – основні зусилля ворога на утриманні захоплених рубежів та сковуванні сил оборони. Вогонь у бік наших позицій триває.

"Волинський і Поліський напрямки. Обстановка в цілому суттєвих змін не зазнала. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі у складі до семи батальйонів продовжують виконувати завдання з посилення кордону в Гомельській і Брестській областях", – зазначив Мотузяник.

Сіверський напрямок – ворог утримує підрозділи на прикордонній ділянці в Курській і Брянській областях. Це робиться для запобігання перекиданню наших військ на інші загрозливі напрямки. На цьому ж напрямку росіяни обстріляли з артилерії обʼєкти в районах пунктів Бояро-Лежачі, Манухівка (Сумщина) та Янжулівка, Каменська Слобода (Чернігівська область).

Чорноморська і Азовська зони: ворожі кораблі продовжують розвідку та спроби вогневої підтримки. Противник блокує цивільне судноплавство в північно-західній частині Чорного моря. В акваторії перебуває уже тільки один корабель-носій крилатих ракет типу "Калібр" з можливим сумарним залпом до восьми ракет. Раніше було два кораблі. Ймовірно, ворог вирішив тепер бити з літаків-бомбардувальників, а не з кораблів, зазначив Мотузяник.

Нагадаємо, з 24 лютого по 30 травня Росія втратила в Україні близько 30350 військових. Минулої доби найбільших втрат ворог зазнав на Запорізькому напрямку.