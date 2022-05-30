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Росіяни зруйнували сучасну велобазу в Лимані, яку відкрили торік восени

Пошкоджено також адмінбудівлі та гуртожиток.

Росіяни зруйнували сучасну велобазу в Лимані, яку відкрили торік восени
Так виглядала велобаза в Лимані до війни
Фото: t.me/pavlokyrylenko_donoda

Захоплюючи місто Лиман у Краматорському районі Донеччини, російські війська зруйнували там сучасну велобазу, яку відкрили лише восени минулого року.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Велокомплекс зі спеціалізованою трасою BMX був єдиним у своєму роді на всю Україну. Ми його будували більше року і відкрили торік у вересні. Тепер цей комплекс став ще однією “військовою ціллю” російської армії", - написав він у Telegram-каналі.

На велобазі зруйновано адміністративну будівлю, значних пошкоджень зазнали унікальні стартова рампа і траса BMX з трамплінами та віражами. У п’ятиповерховому гуртожитку, що має тренажерний зал із силовим та з інтерактивним обладнанням, медичний і масажний кабінети, конференц-залу, їдальню та кімнати для проживання, вибито вікна та частково пошкоджено дах.

Фото: t.me/pavlokyrylenko_donoda/3543

"На 2022 рік ми планували провести тут щонайменше два всеукраїнські турніри та один міжнародний. Ці плани знищила Російська Федерація. Ми неодмінно все відновимо і ще проведемо в цьому комплексі не один турнір. А Росія за все заплатить. І поплатиться!" - наголосив Кириленко.

Фото: t.me/pavlokyrylenko_donoda/3543

Нагадаємо, місто Лиман переважно контролюють окупанти, а українські військові зайняли на цьому напрямку нові укріплені позиції. У Генштабі також повідомили, що на Донецькому напрямку головні зусилля росіян зосереджені на взятті під повний контроль Лимана та спробах покращити тактичне положення біля Сєвєродонецька й Авдіївки.

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