Захоплюючи місто Лиман у Краматорському районі Донеччини, російські війська зруйнували там сучасну велобазу, яку відкрили лише восени минулого року.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
"Велокомплекс зі спеціалізованою трасою BMX був єдиним у своєму роді на всю Україну. Ми його будували більше року і відкрили торік у вересні. Тепер цей комплекс став ще однією “військовою ціллю” російської армії", - написав він у Telegram-каналі.
На велобазі зруйновано адміністративну будівлю, значних пошкоджень зазнали унікальні стартова рампа і траса BMX з трамплінами та віражами. У п’ятиповерховому гуртожитку, що має тренажерний зал із силовим та з інтерактивним обладнанням, медичний і масажний кабінети, конференц-залу, їдальню та кімнати для проживання, вибито вікна та частково пошкоджено дах.
"На 2022 рік ми планували провести тут щонайменше два всеукраїнські турніри та один міжнародний. Ці плани знищила Російська Федерація. Ми неодмінно все відновимо і ще проведемо в цьому комплексі не один турнір. А Росія за все заплатить. І поплатиться!" - наголосив Кириленко.
Нагадаємо, місто Лиман переважно контролюють окупанти, а українські військові зайняли на цьому напрямку нові укріплені позиції. У Генштабі також повідомили, що на Донецькому напрямку головні зусилля росіян зосереджені на взятті під повний контроль Лимана та спробах покращити тактичне положення біля Сєвєродонецька й Авдіївки.