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На Донеччині російські солдати ледь не вбили генерала, який змушував їх іти в наступ, - СБУ

Військовий говорить із дружиною про те, що "з України треба тікати".

На Донеччині російські солдати ледь не вбили генерала, який змушував їх іти в наступ, - СБУ

Російські солдати готові вбивати своїх генералів, які примушують їх іти в наступ. Про це свідчить одна з телефонних розмов окупантів, перехоплена Службою безпеки.

Так, на Донеччині російські контрактники ледь не розстріляли свого генерала Валерія Солодчука та його охорону, які приїхали, аби приборкати бунт і змусити "відказників" продовжувати воювати. Солдати відмовилися виконувати наказ і були готові підірвати "високих гостей".

Тож російський генерал ганебно втік з передової.

"У нас батарея практически вся в отказ пошла. Он начал стволом махать, стрелять: «Я, говорит, вас завалю, если вы, нах*й, не поедете туда!...» И все. Тут пацаненок: «Иди, говорит, вали!». Еб*ть, он гранату, чеку выдернул, говорит: «Ну давай, застрели, говорит, меня! Вместе, говорит, подорвемся тут». Всё. Там и спецназовцы на нас тоже стволами тыкать начали, мы на них стволами. Короче, чуть не перестрелялись все нах*й. Он в свой бобик сел, уехал", – розповідає своїй дружині російський загарбник.

Він скаржиться, що від їхньої бригади (понад 600 осіб) залишилась лише третина, а решта – загинули чи поранені.

Військовий радо підхоплює слова дружини, що з України треба тікати.

"І дуже правильно, рашисти. Тікайте з України, поки у вас ще є така можливість!" – наголосили в СБУ.

Нагадаємо, в одній з перехоплених розмов російські загарбники розповідали про масові бунти на Харківському напрямку, оскільки окупанти не хотіли йти в наступ.

Деякі окупанти-контрактники чекають кінця травня, щоби тікати з України.

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