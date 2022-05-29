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Деякі окупанти-контрактники чекають кінця травня, щоб тікати з України, - перехоплення СБУ

Знайти нових бажаючих воювати загарбникам непросто.

Деякі окупанти-контрактники чекають кінця травня, щоб тікати з України, - перехоплення СБУ
Фото: EPA/UPG

У кінці цього місяця спливає визначений законодавством рф 90-денний термін на проведення «спецоперації». Тому деякі з росіян, які вторглися в Україну у лютому, хочуть покинути службу.

Про це в Телеграмі повідомляє пресслужба СБУ, яка цитує телефонні розмови росіян.

«Сказали, заміни не буде. Ніхто нас міняти не хоче, усі відмовляються сюди їхати. Думаю, напевно, щас досиджу, три місяці як стукне... потрібно якось вибиратися», – говорить окупант.

А от знайти нових бажаючих воювати загарбникам непросто. Тож командування намагається втримати хоч цих.

«Приїжджають, агітують там, якими тільки способами: "Молодші класи пишуть вам листи. Якщо ви поїдете, хто тут залишиться". Лякають, що характеристику зіпсують в особистій справі, але ще жодного це не зупинило», - скаржиться загарбник.

Нагадаємо, що загальні втрати ворога з 24 лютого по 29 травня склали 30 150 осіб.

А у Херсонській області бійці Сил спеціальних операцій влаштували вдалу засідку, полюючи за КамАЗом російських окупантів.

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