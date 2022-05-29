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Литовці за три дні назбирали 5 млн євро на "Байрактар" для України

Закупівля буде здійснена через Міноборони Литви. 

Литовці за три дні назбирали 5 млн євро на "Байрактар" для України
Фото: president.gov.ua

Сотні литовців обʼєдналися, щоб зібрати кошти та придбати для українців передовий військовий безпілотник Bayraktar.

Цільова сумма – 5 млн євро – була зібрана всього за три з половиною дні, переважно невеликими траншами. Про це з посиланням на литовського мовника Laisves TV, який запустиd збір коштів, пише Reuters.

"До того, як почалась ця війна, ніхто з нас не думав, що ми будемо купувати озброєння. Але зараз це нормально. Треба щось робити, щоб світ став кращим", – висловилась Агне Беліцкайте, яка долучилась до кампанії збору на Bayraktar для українців. 

Жінка додала, що і до цього жертвувала кошти на покупку озброєння для України, і збирається продовжувати до перемоги. 

Безпосередньо закупівля безпілотника організована литовським Міністерством оборони. Наступного тижня воно планує підпсати лист щодо намірів придбати цей апарат у Туреччині. 

"Це перший випадок в історії, коли звичайні люди збирають гроші, щоб купити щось на кшталт "Байрактара". Це безпрецедентно, неймовірно", – заявив посол України в Литві Павло Бешта.

Нагадаємо, на початку травня український фонд "Повернись живим" за добу зібрав 30 млн гривень на комплекс PD-2 українського виробництва, що складається з двох безпілотників та автомобіля. Він оснащений тепловізійними камерами. Застосовується для повітряної розвідки та бойового застосування як носій бомбового навантаження. 

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