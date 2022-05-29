Увечері на Київщині спрацювала ППО, в Чорнобаївці критична ситуація через обстріли, – зведення ОВА

У Миколаєві вранці загинула одна людина, постраждали ще шестеро.

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Одеській, Дніпропетровській, Вінницькій, Запорізькій, Тернопільській, Львівській, Хмельницькій областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Київщині, Чернігівщині, Сумщині та Полтавщині.

Київська область: ніч пройшла спокійно, було декілька сигналів повітряної тривоги. Ввечері 28 травня спрацювала ППО у Бучанському районі. Жертв та руйнацій немає. Інформація уточнюється. Про це йдеться у зведенні від ОВА станом на ранок.

На Дніпропетровщині ніч і ранок спокійні. Напередодні увечері – ракетні удари по Кривому Рогу. Зруйноване промислове підприємство. Люди не постраждали.

У Харкові ніч минула відносно спокійно. Протягом доби постраждалих немає. По області протягом доби обстрілювали Ізюмьский район (Балаклію та Савинці), троє людей поранено, у м. Золочів – дві особи постраждали, у Чугуївському с. Коробочкине – одна. Увечері біля Барвінкового (Ізюмський район) загинула від обстрілів жінка, 60 років.

Луганщина: бойові дії у Сєвєродонецьку, росіяни намагались узяти місто до Дня Сєвєродонецька (сьогодні). У Лисичанську російський снаряд влучив в багатоповерхівку. Одна людина загинула на місці, чотирьох місцевих жителів госпіталізовано із травмами різного ступеня тяжкості. Авіаударом зруйновано кінотеатр "Дружба", зазнали пошкоджень 22 будинки. Загалом двоє загиблих, четверо поранених.

Донеччина: відсутній газ на території області, частково відсутні вода і електрика. Обстріли по всій лінії фронту. За минулу добу – двоє загиблих і 3 поранених.

Зранку окупаційні війська укотре обстріляли Миколаїв. Удар прийшовся на житлові квартали. Щонайменше два боєприпаси розірвалися просто у дворах багатоповерхівок. Унаслідок обстрілу пошкоджено декілька багатоквартирних будинків. Одна людина загинула на місці. Також на даний момент відомо щонайменше про шістьох поранених цивільних осіб.

Вчора вдень були обстріли в Інгульській та Широківській громадах. Потерпілих і пошкоджень, за попередньою інформацією, немає. Тривають обстріли у Березнегуватській громаді. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.

На Херсонщині стабільно гарячими точками залишаються населені пункти Великоолександрівської, Нововоронцовської, Калинівської, Високопільської, Чорнобаївської ТГ. Бойові дії у цих громадах тривали практично весь день, люди знову фіксували багато бойової техніки та авіацію. Внаслідок обстрілів критична ситуація у Чорнобаївці. Вчора через бойові дії отримали травми мирні люди, ще один чоловік загинув.

Нагадаємо, втрати ворога станом на ранок 29 травня склали орієнтовано 30 150 осіб. Найбільше росіяни вчора втратили на Бахмутському напрямку.