Кулеба та Нєбитов перевірили прикордонні зони Київщини

Голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба разом із керівником обласної поліції Андрієм Нєбитовим побували у прикордонних зонах регіону.
Про це йдеться у Телеграм-каналі ОВА.
“Хочемо запевнити вас, що жодних активностей з боку білоруського кордону не спостерігається”, – зазначив Кулеба.
Він наголосив, що у регіоні в цілодобовому режиму працює оперативний штаб.
“Також усі служби працюють у плідній співпраці та у посиленому режимі”, – йдеться у повідомленні.
Голова ОВА закликав не поширювати не перевірені новини та користуватися тільки офіційними джерелами.
Нагадаємо, 21 травня президент Володимир Зеленський звільнив Олександра Павлюка з посади голови Київської обласної державної адміністрації, замість нього на цю посаду був призначений Олексій Кулеба.
2 квітня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що уся Київська область звільнена від російських загарбників.