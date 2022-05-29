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Кулеба та Нєбитов перевірили прикордонні зони Київщини

'Жодних активностей з боку білоруського кордону не спостерігається".

Голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба разом із керівником обласної поліції Андрієм Нєбитовим побували у прикордонних зонах регіону.

Про це йдеться у Телеграм-каналі ОВА.

“Хочемо запевнити вас, що жодних активностей з боку білоруського кордону не спостерігається”, – зазначив Кулеба.

Він наголосив, що у регіоні в цілодобовому режиму працює оперативний штаб. 

“Також усі служби працюють у плідній співпраці та у посиленому режимі”, – йдеться у повідомленні.

Голова ОВА закликав не поширювати не перевірені новини та користуватися тільки офіційними джерелами.

Нагадаємо, 21 травня президент Володимир Зеленський звільнив Олександра Павлюка з посади голови Київської обласної державної адміністрації, замість нього на цю посаду був призначений Олексій Кулеба.

2 квітня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що уся Київська область звільнена від російських загарбників.

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