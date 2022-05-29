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Центр протидії дезінформації повідомив про фейки та маніпуляції Росії за останню добу

Путін, зокрема, заявив, що труднощі з постачанням продовольства – це наслідок хибної політики Заходу та антиросійських санкцій. 

Центр протидії дезінформації повідомив про фейки та маніпуляції Росії за останню добу
Фото: EPA/UPG

Центр протидії дезінформації при РНБО повідомив, які фейки та маніпуляції розповсюджували окупанти у суботу, 18 травня.

Посол Росії у США Анатолій Антонов заявив, що “постачання реактивних систем залпового вогню Україні може ескалувати конфлікт, оскільки є ризик, що такі системи розмістять поблизу російських кордонів, і в українців з’явиться можливість завдавати ударів по російських містах”.

Президент РФ Володимир Путін заявив президенту Франції Емманюелю Макрону та федеральному канцлеру Німеччини Ольфу Шольцу, що труднощі з постачанням продовольства – це наслідок хибної політики Заходу та антиросійських санкцій. “Напруженість на продовольчому ринку може вирішити постачання із рф, але для цього, звичайно, потрібно скасувати санкції”, – заявив російській президент.

Російські ЗМІ повідомили, що “в Україні американські біотехнологи та фармацевти активно відновлювали штам натуральної віспи. При цьому, американські інструктори навчали українських спеціалістів екстреному реагуванню на спалахи натуральної віспи”.

Нагадаємо, Путін заявив Макрону і Шольцу, що Росія готова до "відновлення діалогу" з Києвом.

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