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Тривають бої в селах на підступах до Сєвєродонецька, – Гайдай

Місто під українським прапором.

Тривають бої в селах на підступах до Сєвєродонецька, – Гайдай
Наслідки обстрілу Сєверодонецька
Фото: Cергій Гайдай/facebook

У Луганській області тривають бої в селах на підступах до Сєвєродонецька.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

“Обстріли не вщухають, найгарячіше – в Сєвєродонецьку. Місто під українським прапором”, – йдеться у повідомленні.

Окупанти досі контролюють територію готелю “Мир”. Вони далі не просунулися і мають значні втрати.

Гайдай додав, що наступний тиждень буде важким. 

“Росіяни не полишають спроб захопити Луганщину, але ми даємо гідну відсіч і стоятимо до кінця”, – зазначив він.

За словами голови ОВА, для перемоги українським військовим потрібні далекобійна артилерія, безпілотні комплекси та засоби для боротьби з ворожими дронами.

Нагадаємо, в американському Інституті вивчення війни повідомили, що російські війська почали нарощувати позиції навколо Сєвєродонецька, водночас не оточивши місто повністю.

Американці зазначають, що росіяни погано себе показали під час операцій у міській місцевості, тому навряд чи зможуть швидко просуватися в самому Сєвєродонецьку.

Раніше Гайдай заявив, що рашистські фейки про оточений Сєвєродонецьк не відповідають дійсності.

У Міноборони повідомили, що основна мета РФ – оточити українські війська біля Лисичанська і Сєвєродонецька та вийти на адміністративний кордон Луганщини.

У ДСНС наголосили, що ворог застосовує до Луганщини тактику тотального знищення.

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