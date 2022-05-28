В Овручі на Житомирщині відновили понад 100 квартир, зруйнованих окупантами

У місті Овруч Житомирської області відновлено понад 30 приватних будинків та 100 квартир у багатоповерхівках, що були пошкодженні через обстріли окупантів.

Про це повідомив голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.

Він зазначив, що Овруч став одним з області, яке чи не найбільше постраждало від російських бомбардувань.

“Вщент зруйновані приватні будинки, потрощений ЦНАП, пошкоджені вікна та двері, посічені осколками дахи – все це принесли українцям російські військові на крилах своїх літаків та ракет”, – cказав голова ОВА.

Ремонт пошкоджених будівель продовжується. Наразі триває заміна вікон, наступним етапом буде відновлення дверей та ремонт дахів, які пошкоджені через вибухи.

Нагадаємо, Житомирську область звільнили від окупантів на початку квітня.