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Житомирська область звільнена від окупантів, – голова ОДА

Ворог вийшов з Народицької громади, але замінував там місцевість. 

Житомирська область звільнена від окупантів, – голова ОДА
Житомирщина (ілюстративне фото)
Фото: ДСНС

Російські окупаційні війська вибиті з Житомирської області. Про це у відеозверненні 4 квітня повідомив голова ОВА Віталій Бунечко.

"Вони пішли з Народицької територіальної громади, де були окопані, пішли, частково залишивши техніку, боєприпаси, але пішли, замінувавши часні оселі, ліси. Фактично залишивши за собою сліди війни", – повідомив він.

Бунечко підкреслив, що окупанти просто роблять передислокацію і продовжують гатити на сході і півдні, обстрілювати з ракет мирні міста і села.

Нагадаємо, вночі Росія завдала по Житомирській області трьох ракетно-бомбових ударів. Поранень зазнали двоє людей, 12 евакуювали. 

В Житомирській області були окупованими чотири села Народицької громади – це неподалік Чорнобильської зони. 

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