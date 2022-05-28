Фінансові махінації здійснювалися під час закупівлі матеріалів виробництва через завищену імпортну вартість товару.

Національна поліція України викрила злочинну схему виведення понад 52 млн грн на рахунки підприємств, афілійованих Росії.

“З 2021 року посадові особи підприємства, власником якого є громадянин Росії та колишній депутат від провладної партії, через сумнівні операції вивели на рахунки товариств країни-агресора 52 млн грн”, – йдеться у повідомленні.

Як повідомили у Київській міській прокуратурі, підприємство належить ексдепутату Державної думи Росії.

Фінансові махінації здійснювалися під час закупівлі матеріалів виробництва через завищену імпортну вартість товару. Гроші виводили на рахунки товариств, що розташоване на території країни-агресора.

Правоохоронці провели санкціоновані обшуки у житлових та нежитлових приміщеннях фігурантів і майнових комплексах підприємства.

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Вони вилучили первинні документи про імпортні операції та операції з контрагентами внутрішнього ринку України, а також документи, зокрема “чорнові” записи фінансової звітності.

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Кримінальне провадження розслідується за статтями 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua