Скасувати земельну реформу та адмінустрій. Нова міна від КСУ?
Скасувати земельну реформу та адмінустрій. Нова міна від КСУ?
Де бензин: чому не зникають черги за пальним і що буде далі?
Де бензин: чому не зникають черги за пальним і що буде далі?
Сергій Гайдай: «Місто Сєвєродонецьк знищують повністю, як Маріуполь»
Сергій Гайдай: «Місто Сєвєродонецьк знищують повністю, як Маріуполь»
Уночі ворог обстріляв Дніпропетровщину, є серйозні руйнування
Уночі ворог обстріляв Дніпропетровщину, є серйозні руйнування
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
Цвіт Чернігівщини. Частина перша. Розбомблені
Цвіт Чернігівщини. Частина перша. Розбомблені
Україна – Росія: куди схилиться вісь Давосу
Україна – Росія: куди схилиться вісь Давосу
Наталя Лелюх: "Я вважаю, що про проблеми треба говорити завжди. Я реально не розумію фразу "не на часі"
Наталя Лелюх: "Я вважаю, що про проблеми треба говорити завжди. Я реально не розумію фразу "не на часі"
Ранковим ударом по Дніпропетровщині ворог пошкодив полігон Нацгвардії, є загиблі, – Корбан
Ранковим ударом по Дніпропетровщині ворог пошкодив полігон Нацгвардії, є загиблі, – Корбан
ГоловнаСуспільствоПодії

Підприємство ексдепутата Держдуми РФ вивело понад 52 млн грн на рахунки російських підприємств, – Нацполіція

Фінансові махінації здійснювалися під час закупівлі матеріалів виробництва через завищену імпортну вартість товару.

Підприємство ексдепутата Держдуми РФ вивело понад 52 млн грн на рахунки російських підприємств, – Нацполіція
Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Національна поліція України викрила злочинну схему виведення понад 52 млн грн на рахунки підприємств, афілійованих Росії.

“З 2021 року посадові особи підприємства, власником якого є громадянин Росії та колишній депутат від провладної партії, через сумнівні операції вивели на рахунки товариств країни-агресора 52 млн грн”, – йдеться у повідомленні.

Як повідомили у Київській міській прокуратурі, підприємство належить ексдепутату Державної думи Росії.

Фінансові махінації здійснювалися під час закупівлі матеріалів виробництва через завищену імпортну вартість товару. Гроші виводили на рахунки товариств, що розташоване на території країни-агресора.

Правоохоронці провели санкціоновані обшуки у житлових та нежитлових приміщеннях фігурантів і майнових комплексах підприємства.

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Вони вилучили первинні документи про імпортні операції та операції з контрагентами внутрішнього ринку України, а також документи, зокрема “чорнові” записи фінансової звітності.

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Кримінальне провадження розслідується за статтями 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також