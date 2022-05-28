Україна наближається до того моменту, коли армія буде переважати російських окупантів "технологічно і ударною силою".

Про це у своєму відеозверненні заявив Президент Володимир Зеленський.

"Щоденно працюємо над посиленням нашого захисту. Це передусім постачання зброї. Кожного дня наближаємось до того, що наша армія буде переважати окупантів технологічно і ударною силою. Звичайно, дуже багато залежить від партнерів. Від їхньої готовності надати Україні все необхідне для захисту свободи. І я очікую з цього приводу хороших новин вже наступного тижня", - зауважив глава держави.

Він повідомив, що наразі складна ситуація на Донбасі та Харківщині.

"Ключові напрямки боротьби на фронті – це, як і раніше, Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Бахмут, Попасна та інші міста, на яких зосереджений російський наступ. Але наша оборона тримається. Там невимовно складно. І я вдячний усім, хто витримує цей натиск окупантів", - наголосив Зеленський.

Він згадав про ворожі обстріли Сумщини і Миколаєва та закликав світову спільноту визнати Росію державою-терористом, державою – спонсором тероризму.

" Це просто правдиво. Це чесно і відображає ту щоденну реальність, яку окупанти створили в Україні і дуже хочуть понести далі в Європу. І це має бути юридично закріплено", - сказав Президент.

Зеленський повідомив, що виступить на засіданні Європейської ради 30-31 травня з приводу терору РФ щодо України та Європи.

Також глава держави розповів, що на наступний тиждень заплановані нові звернення до парламентів європейських країн та "багато іншої міжнародної активності, направленої на посилення нашої держави і на посилення спільного тиску усього вільного світу на Росію".

Зеленський відреагував і на обмеження окупантами виїзду українців із тимчасово окупованих районів Херсонської області.

"Ті, хто впевнений у своїй позиції, таких рішень точно не ухвалював би. Однозначно це прояв слабкості. Прояв того, що їм нічого дати людям. Та й люди не хочуть нічого у них брати. Тому вони намагаються взяти людей в заручники. Але Україна поверне все своє. Все. І це обовʼязково. І це лише питання часу. І кожного дня цей час, час звільнення, скорочується. Ми для цього робимо все", - наголосив Президент.

Нагадаємо, 28 травня Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном; обговорили посилення оборонної підтримки України.

Напередодні Президент підтвердив участь у саміті Великої двадцятки на Балі в листопаді.