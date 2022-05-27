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За співпрацю з окупантами судитимуть самопроголошеного голову Димерської громади Київщини, - прокуратура

Обвинувальний акт затвердили та скерували до суду.

За співпрацю з окупантами судитимуть самопроголошеного голову Димерської громади Київщини, - прокуратура
Фото: тг канал Белгород Новости

Самопроголошеного голову Димерської ОТГ Київщини судитимуть за співпрацю з окупантами.

Про це повідомили в пресслужбі Київської обласної прокуратури.

За даними слідства, після окупації селища росіянами чоловік добровільно погодився співпрацювати зі загарбниками. 

"Отримавши гарантії особистої безпеки від представників окупаційних військ, він допомагав їм орієнтуватися на місцевості. На початку березня 2022 року окупанти примусово зібрали місцеве населення. Під час виступу перед громадянами підозрюваний повідомив, що відтепер він новообраний голова Димерської ОТГ", - розповіли в прокуратурі.

Фото: Пресслужба Київської обласної прокуратури

Підозрюваний підбирав людей для незаконної співпраці з російськими військовими, залучав їх до виконання робіт у селищній раді й на території громади. Самопроголошений "голова" надавав окупантам інформацію про учасників АТО, тероборони і місцевих депутатів.

Наразі затриманий перебуває під вартою. Обвинувальний акт за фактом колабораційної діяльності, несанкціонованого поширення інформації про ЗСУ та інші військові формування в умовах воєнного стану скерували до суду.

Нагадаємо, наприкінці квітня підозру в колабораційній діяльності оголосили депутату Енергодарської міської ради Андрію Шевчику.

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