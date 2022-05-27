Намагання агресора залучити "русскій мір" в Україну спровокувало зворотну реакцію українців

На це звертають увагу не лише в Україні, а й за її межами.

Росія у війні проти України взяла не лише загарбницький курс, а й намагається проводити повномасштабну "денацифікацію" – геноцид українського народу. На тимчасово окупованих територіях путінська влада впроваджує цілеспрямовану політику лінгвоциду, вчиняє дискримінаційні дії до носіїв української мови, катує та знищує наших співгромадян.

Фото: EPA/UPG

Американська New York Times у статті “Москва йде шляхом русифікації захоплених українських земель, сигналізуючи про анексію” пише, що серед ознак того, що кремль готується просувати русифікацію південно-східної України є нав’язування нових шкільних програм та відключення населення від українського мовлення.

“Кінцева мета президента окупантів – нав’язувати російську мову та російську пропаганду, які змінять історичні події”, – цитує слова аналітика організації “Альменда” Олега Оредька хорватська Jutarnji.

Як приклад він наводить ситуацію в Криму, де Україна повністю вилучена із шкільних підручників і все стає історією Росії. “І в тій історії Росії студенти дізнаються про Україну як про ворога”.

“У Херсоні та на окупованих територіях області окупанти не тільки запровадили російську адміністрацію, а й розпочали російщення і, навіть, “радянізацію” на рівні суспільства, культури, освіти, фінансів, засобів масової інформації, символіки. Російські війська, які окупували Україну, використовують радянську символіку, зокрема, встановили т. зв. радянський прапор перемоги в Херсоні”, – пише угорська газета Portfolio.

Автор статті наголошує, що зросійщення відбувається і в освіті: вчителі мають викладати російську замість української, а з наступного навчального року – за програмою, встановленою Москвою. Очевидно, мета – повне винищення української національної свідомості.

Той факт, що освіта в Україні стала ще однією із жертв війни, помітили і в хорватському виданні Slobodna Dalmacija. Зазначається, що з початку російського вторгнення все більше вчителів та працівників освіти повідомляє про випадки тиску з боку російських солдатів.

Проте, як влучно зазначає український аналітик Максим Скрипченко у своїй статті “Проблема” російської мови в Україні”, спроба агресора залучити “русскій мір” в Україну спровокувала якраз протилежне: все більше українців переходять з російської на українську мову. Незалежно від віку, регіону та мови, українці усвідомлюють, що в усіх є один спільний ворог – Росія, яка зазіхає на українську державність.

Polska Agencia Prasova переконана, що Україна буде повністю дерусифікована. Професор Ягеллонського університету Якуба Костюлек в інтерв'ю виданню зазначив, що важливу роль для утвердження сучасної української мови відіграв ухвалений закон “Про забезпечення функціонування української мови як державної”. "Українська мова стає мовою, якою розмовлятимуть наступні покоління українців, тож роль російської мови поступово зменшуватиметься", – наголошує він.

“Напевно, питання ідентичності завжди виникає в умовах потрясінь. Вважаю, що війна є одним із головних каталізаторів національності. Звісно, не на пустих ногах, але ця війна є величезним каталізатором як української, так і неукраїнської ідентичності”. Про це сказала литовська вчена Нерія Путінайте під час дискусії про російський колоніалізм, русифікацію та Україну. Професор Павл Субачай вказав, що “українців у Радянському Союзі завжди намагалися зробити схожими на росіян, але все ж вони зберігали певну відмінність, щоб зберегти ідентичність. Звідси сьогоднішній парадокс на північному сході України, якому дивуються деякі західні спостерігачі. В Харкові, де всі говорять російською, були в середовищі російської культури, раптом відчайдушно кинулися захищатися”.

Східноєвропейський історик Керстін Сюзанна Джобст в інтерв’ю Spiegel наголошує: “путін хоче знищити Україну і все робить з точністю до навпаки: він створює ідентичність”.

Вона переконана, що українці вже ніколи не повернуться “в напрямку москви”.