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У Маріуполі виявили місце загибелі 70 мирних. Окупанти вивезли тіла для поховання в братську могилу, – Андрющенко

Ідентифікацію окупаційні МНСники не проводили. 

У Маріуполі виявили місце загибелі 70 мирних. Окупанти вивезли тіла для поховання в братську могилу, – Андрющенко
завод Октябрь у Маріуполі (ілюстративне фото)
Фото: Wikimapi

У Маріуполі виявили чергове місце масової загибелі мирних людей. Під час розбору завалів на території колишнього заводу "Октябрь" знайшли близько 70 тіл.

Пошукові роботи в тимчасово окупованому місті проводили російські МНСники, повідомив радник мера Петро Андрющенко в Telegram.

"Причина та сама - людей заперло уламками будівлі після обстрілу. Тіла загиблих було запаковано в пластикові мешки та вивезено для поховання в братьску могилу в с.Старий Крим. Ідентифікації не проводилось, та місцеві кажуть, що особливо ідентифікувати не було чого з огляду на стан тіл", – написав він.

Старий Крим – селище в Донецькій області, що в 5 кілометрах від Маріуполя. Це лише одне з щонайменше чотирьох місць, куди окупанти звозять тіла убитих ними мешканців міста. Людей хоронять у траншеях. Перші викопані траншеї на території Старокримського кладовища з’явилися 24 березня – вже після того, як селище було окуповане російськими військовими. 

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