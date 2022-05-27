Активні бойові дії можуть затягнутися до кінця року, – представник ГУР Міноборони

Завданням Росії нині є оточення армії на сході України та вихід на кордони Луганської і Донецької областей. Свої плани ворог коригує кожного місяця, повідомив в інтервʼю Радіо Свобода представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький.

За його словами, Путін не відмовиться від своїх планів, і не виключено, що активні бойові дії затягнуться до кінця року.

"Ця війна буде затягуватися. Наскільки буде затягнута активна фаза, це буде вересень місяць чи це буде жовтень, чи це буде до кінця року. Це залежить від нашого спротиву, від стану наших сил оборони і від тої допомоги, яку нам надають", – зазначив Скібіцький.

Він додав, що 11 вересня в РФ – єдиний день голосування, і до цієї дати привʼязують можливість проведення референдуму на окупованих територіях. 7 жовтня Путіну виповниться 70, і всі будуть говорити про те, що військові захочуть зробити йому "подарунок". Розвідник також каже, що Путін планує керувати Росією до смерті, і від сценарію зі своїм наступником він відмовився.

На окупованих територіях армія ворога розгортає потужне угруповання, що свідчить про плани залишитися на півдні України надовго. Угруповання включає сухопутний, повітряний та морський компонент.

"З початку травня окупаційні війська почали укріплювати свою оборону. Готують відповідні інженерні спорудження, будується навіть не одна й не дві, а третя лінія оборони. І це говорить про те, що Російська Федерація хоче залишитися надовго", – зазначив представник ГУР МО.

За даними розвідки, росіяни відстріляли 60-70% запасів високоточної зброї, тож тепер зняли зі зберігання радянські ракети. Змінилася і тактика застосування: якщо раніше на один наш обʼєкт ворог випускав дві-чотири ракети, то зараз чітко обирається ціль, і постріли ведуться ракети різного формату, від восьми до 12 штук.

Нагадаємо, керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов в інтервʼю цього місяця говорив, що переломний момент у війні з Росією відбудеться в серпні, оскільки до цього часу все надане західними партнерами озброєння буде знаходитися в українських військових частинах та почне активно використовуватися.