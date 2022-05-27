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​Через російську збройну агресію в Україні загинула 241 дитина

438 дітей було поранено. 

​Через російську збройну агресію в Україні загинула 241 дитина
Фото: 72 ОМБр

Станом на ранок 27 травня 2022 року 679 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 241 дитина загинула і 438 отримали поранення.

Про це повідомляє у Telegram Офіс генерального прокурора України. 

Згідно з повідомленням, ці цифри не остаточні, оскільки триває робота над їх встановленням у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях.

Найбільше дітей постраждало в Донецькій області – 151, Київській – 116, Харківській – 108, Чернігівській – 68, Луганській – 50, Херсонській – 49, Миколаївській – 45, Запорізькій – 28, Сумській – 17, у м. Києві – 16, Житомирській – 15.

Нагадаємо, вчора окупанти вкотре обстріляли Харків. Загинуло 8 мирних мешканців. Серед постраждалих – родина: 5-місячний хлопчик з батьком загинули, а мати в лікарні. Поранено 17 людей, зокрема 9-річну дівчинку.

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