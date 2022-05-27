У Києві з’явились 3D-тури будівлями, зруйнованими та пошкодженими внаслідок війни.

Про це повідомив керівник цифрової трансформації Києва (CDTO) та заступник голови КМДА Петро Оленич.

“Важливо зафіксувати воєнні злочини РФ та поширювати інформацію. Ворог заплатить, а ми обов’язково все відновимо та переможемо”, – запевнив Оленич.

Віртуальні тури доступні на туристично-культурному хабі Києва за посиланням guide.kyivcity.gov.ua/savekyiv.

Як повідомив директор Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА Олег Половинко, туристично-культурний хаб Києва вже відвідало понад 100 тисяч користувачів з-понад 30 країн світу.