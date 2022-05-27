США та Україна обговорюють ризики ескалації у разі ударів углиб Росії, – Reuters

Чітких географічних обмежень на використання зброї, що постачається українським військовим, немає.

Вашингтон обговорив з Києвом небезпеку ескалації, до якої можуть призвести удари углиб території Росії.

Про це пише Reuters з посиланням на американських чиновників.

Закулісні дискусії є дуже делікатними, відтак раніше про них не повідомлялося.

Чітких географічних обмежень на використання зброї, що постачається українським військовим, немає. “Але розмови мали на меті досягнути спільного розуміння ризику ескалації, повідомили три американські чиновники та дипломатичні джерела”, – йдеться у повідомленні.

“У нас є занепокоєння з приводу ескалації, але ми все ще не хочемо вводити географічні обмеження або занадто зв’язувати свої руки тим, що ми їм надаємо”, – сказав один чиновників на умовах анонімності.

Нагадаємо, Адміністрація президента США Джо Байдена готується погодити передачу Україні ракетних систем великої дальності – Multiple Launch Rocket System (MLRS), які зараз є головним запитом українських офіційних осіб.