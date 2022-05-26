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Російський суд відклав слухання щодо визнання полку "Азов" "терористичною організацією" на кінець червня

Генпрокуратура країни-окупантки почала затягування справи. 

Російський суд відклав слухання щодо визнання полку "Азов" "терористичною організацією" на кінець червня
Фото: Дмитро Козацький

Верховний суд Росії відклав розгляд справи щодо визнання українського полку "Азов" "терористичною організацією" на 29 червня. 

Генпрокуратура РФ відкрила відповідне провадження минулого тижня, і тепер попросила про відтермінування, пишуть російські медіа. 

Перше слухання відбулося сьогодні в закритому режимі. Про жодні результати суд країни-окупантки не повідомляє. 

У полоні в Росії перебувають азовці, які обороняли Маріуполь і до останнього лишалися на території заводу Азовсталь. Вони вийшли з нього тільки після отримання відповідного наказу від вищого керівництва країни. Нині вони перебувають на окупованій території, важкопоранені бійці проходять там лікування. Останніми територію підприємства покидали командири всіх підрозділів, які перебували там. 

Передбачається, що азовців разом з іншими захисниками Маріуполя – морською піхотою 36-ї бригади, прикордонниками, правоохоронцями – обміняють на російських військовополонених. У Росії вже почали говорити, щоб обмін може відбутися тільки "після суду"

Росіяни закидають українським захисникам абсурдні звинувачення в злочинах проти мирного населення України, хоча саме їхні звірства проти цивільних зафіксовані численними доказами. 

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