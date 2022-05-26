Угорщина хоче отримати додаткове фінансування на армію, обклавши новим податком великий бізнес

Податок буде застосовуватися цього та 2023 року.

Угорщина зобов’яже великі компанії віддавати “значну частину свого додаткового прибутку” до державного бюджету, запровадивши новий податок.

Про це заявив прем’єр-міністр Віктор Орбан, пише “Європейська правда” з посиланням на Telex.hu.

За словами Орбана, банки та компанії, які отримують “додатковий прибуток” у нинішній складній ситуації на тлі війни в Україні та в умовах зростання цін, повинні будуть фінансувати зміцнення угорської армії та компенсацію домогосподарствам за підвищення цін на енергоносії.

Додатковий податок буде застосовуватися цього та 2023 року.

“Ми очікуємо, що ті, хто отримує додатковий прибуток у цій ситуації, зроблять свій внесок у витрати”, – сказав він.

Орбан не уточнив суму цільових надходжень, зазначивши, що всі деталі будуть оголошені в четвер.

“Ми зобов'яжемо банки, страховиків, великі роздрібні мережі, енергетику та комерційні компанії, телекомунікаційні компанії та авіакомпанії виплачувати значну частину свого додаткового прибутку в два державні фонди”, – сказав Орбан.

Як пише видання, це не перший випадок, коли Орбан накладає додаткові податки на банки та інші сектори, щоб закрити діри в державному бюджеті. Він зробив подібний крок після фінансової кризи і в 2010 році оподатковував банки, комерційні компанії та енергетичні компанії. Це допомогло зменшити дефіцит, але підірвало довіру інвесторів.

Нагадаємо, Орбан оголосив про введення в Угорщині з 25 травня надзвичайного стану через війну в Україні.