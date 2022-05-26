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Унаслідок вибухів в Афганістані загинуло щонайменше 20 людей, – ЗМІ

Відомо про чотири вибухи.

Унаслідок вибухів в Афганістані загинуло щонайменше 20 людей, – ЗМІ
Кабул, травень 2022 року
Фото: ЕРА/UPG

У середу ввечері стався вибух у мечеті столиці Афганістану, місті Кабул, унаслідок якого загинуло щонайменше п'ять людей.

Про це пише reuters.com з посиланням на владу та медиків.

Згідно з інформацією представника столичного коменданта, після вибуху у мечеті поранення отримали двоє людей.

Лікарня швидкої допомоги повідомила у Твіттері про п’ять тіл та понад десяток поранених пацієнтів.

Офіційний представник Талібану, який говорив на умовах анонімності, заявив, що всередині кафедри мечеті було закладено вибухівку, внаслідок чого загинуло 14 людей, а 26 отримали поранення.

Того ж дня у пасажирських автомобілях у місті Мазарі-Шаріф, столиці провінції Балх, на півночі країни, сталися вибухи, що також призвели до смерті людей.

За словами представника управління охорони здоров'я провінції, внаслідок трьох вибухів у цьому регіоні загинули щонайменше 15 людей та 10 отримали поранення. Він додав, що вісім поранених перебувають у критичному стані, у кількох ампутовані ноги.

Згідно з інформацією військових, три вибухи були скоєні проти членів шиїтської громади, які є релігійною меншістю в Афганістані.

“Зростання насильства в останні місяці створило проблеми з безпекою для талібів, які захопили країну в серпні після виведення іноземних військ. “Ісламська держава” заявила про кілька нападів, які часто спрямовані проти шиїтської меншини”, – зазначає видання.

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