Талібан зобов’язав жінок-телеведучих в Афганістані прикривати обличчя під час ефіру

Таке розпорядження видало Міністерство зі сприяння доброчесності та запобігання пороку.

Рух Талібан в Афганістані зобов’язав жінок-телеведучих прикривати обличчя під час ефіру.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на ЗМІ.

Таке розпорядження видало Міністерство зі сприяння доброчесності та запобігання пороку.

Раніше верховний лідер талібів Хайбатулла Ахундзада підписав указ, згідно з яким жінки, що працюють у державних установах, зобов'язані носити в громадських місцях паранджу, приховуючи тіло з ніг до голови.

У разі недотримання правил їм загрожує звільнення. Крім того, опікуни чоловічої статі, батьки або чоловіки цих жінок мають сплатити штраф, так само і керівництво телеканалів, яке не виконує цей наказ.

Таліби вже наклали низку обмежень на громадянське суспільство, багато з яких зосередилися на обмеженні прав жінок і дівчат. Зокрема на початку травня таліби зобов’язали жінок не з’являтися на вулиці та в громадських місцях без паранджі, що приховує тіло з ніг до голови. Ще в указі талібів йдеться про те, що якщо в жінки немає важливої роботи за межами будинку, їй “слід лишатися вдома:.

Раніше під час першого правлячого режиму талібів в Афганістані з 1996 по 2001 роки, рух встановлював схожі обмеження щодо афганок