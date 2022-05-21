ЄС вимагає призупинення роботи Росії та Білорусі у Всесвітній митній організації

Члени-держави Європейського союзу та його країни-партнери (зокрема, США, Велика Британія, Австралія, Канада та інші) вимагають обмежити або призупинити участь Росії та Білорусі у роботі Всесвітньої митної організації (ВМО).

Про це повідомили у Державній митній службі України.

“Дії російського керівництва є неспровокованим і невиправданим нападом на суверенну демократичну державу, а також кричущим порушенням норм міжнародного права, статуту ООН та основоположних принципів міжнародного права, включаючи повагу до суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України. Це вторгнення ставить під серйозний сумнів повагу рф до всіх міжнародних інститутів, дисциплін і норм”, – йдеться у відповідній заяві.

Країни-підписанти документа нагадали, що ВМО була створена з метою сприяння співпраці між її членами щодо митних питань та має на меті об’єднати митниці для забезпечення безпечного та процвітаючого світу.

Однак агресія президента РФ Володимира Путіна за активної підтримки білоруського режиму поширилася, зокрема, на митні об’єкти та здійснення митної справи одного з членів ВМО. Так, Росія знищила всі пункти пропуску на кордоні між Україною та РФ і РБ. Тому було б недоречним, щоб ВМО залишилась нейтральною та ігнорувала цю агресію безпрецендентного масштабу з боку одного члену до іншого.

“ЄС та його країни-партнери заявили, що будуть використовувати всі можливі способи, щоб обмежити або іншим чином фактично призупинити участь російської федерації та республіки білорусь у роботі ВМО”, – йдеться у повідомленні.

Такі дії можуть включати недопущення головування країн у роботі усіх органів Всесвітньої митної організації, включаючи Політичну комісію, Фінансовий комітет та Ревізійний комітет.

Також країни-підписанти заяви вимагають призупинити всі програми фінансування Росії та Білорусі, які здійснюються Всесвітньою митною організацією, щоб гарантувати, що їх виконання або продовження не сприятиме, навіть непрямим чином, фінансуванню воєнної агресії проти України.