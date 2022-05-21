Окупанти активізували повітряну розвідку у Запорізькій області, – ОВА

Ворог обстрілював цивільну інфраструктури в районах населених пунктів Ольгівське, Затишшя, Гуляйполе, Оріхів, Новоданилівка та Кам’янське Запорізької області.

Російські військові активізували ведення повітряної розвідки із застосуванням безпілотних літальних апаратів в Запорізькій області.

Про це повідомили у Запорізькій обласній військовій адміністрації.

Йдеться про території Оріхова, Гуляйполя, Любимівки, Успенівки, Приютного та Зеленого Гаю.

Крім того, окупанти активно здійснюють інженерні та фортифікаційні роботи, щоб за необхідності перейти до оборони. Також фіксується переміщення колон ворожої військової техніки.

Ворог обстрілював цивільну інфраструктури в районах населених пунктів Ольгівське, Затишшя, Гуляйполе, Оріхів, Новоданилівка та Кам’янське.

У Гуляйполі окупанти гатили по місту “Градами” і зруйнували історичний будинок міщан Мєлєшкових, який знаходиться на Соборній вулиці.

Окрім того, російські військові не припиняють обстрілювати цивільну інфраструктуру Оріхова. Відтак ворог зруйнував школу та будинок міськвиконкому – стару та гарну будівлю.

Нагадаємо, 12 травня, близько 10:00 російські війська запустили крилату ракету по Запоріжжю, яка влучила у заповідну частину острова Хортиця.