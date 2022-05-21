За добу росіяни вбили сімох мирних мешканців Донеччини

За 21 травня росіяни вбили сімох цивільних мешканців Донеччини.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Трьох – у Лимані, двох – у Миколаївці, одного – в Авдіївці та одного – у Святогірську.

Ще 10 осіб отримали поранення.

Крім того, у Костянтинівці зареєстровано одну людину, яку росіяни поранили на Луганщині.

“Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі”, – додав він.

Нагадаємо, окупанти за минулу добу обстріляли більше 30 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях. Вони зруйнували і пошкодили 83 цивільних об’єкти, з них: 72 житлові будинки, дві школи, гуртожиток, скит Свято-Успенської Святогірської лаври, два магазини, ангар з соняшниковим насінням та ряд господарських і складських приміщень.

20 травня росіяни вбили ще трьох мирних мешканців Донеччини, усі троє загинули в Лиманській громаді: у Лимані, Новоселівці та Сосновому.

У Сєвєродонецьку на Луганщині рашисти обстріляли школу, де переховувалися 200 людей, відомо про трьох загиблих.