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За добу росіяни вбили сімох мирних мешканців Донеччини

Ще 10 осіб отримали поранення.

За 21 травня росіяни вбили сімох цивільних мешканців Донеччини.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Трьох – у Лимані, двох – у Миколаївці, одного – в Авдіївці та одного – у Святогірську. 

Ще 10 осіб отримали поранення.

Крім того, у Костянтинівці зареєстровано одну людину, яку росіяни поранили на Луганщині.

“Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі”, – додав він.

Нагадаємо, окупанти за минулу добу обстріляли більше 30 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях. Вони зруйнували і пошкодили 83 цивільних об’єкти, з них: 72 житлові будинки, дві школи, гуртожиток, скит Свято-Успенської Святогірської лаври, два магазини, ангар з соняшниковим насінням та ряд господарських і складських приміщень.

20 травня росіяни вбили ще трьох мирних мешканців Донеччини, усі троє загинули в Лиманській громаді: у Лимані, Новоселівці та Сосновому.

У Сєвєродонецьку на Луганщині рашисти обстріляли школу, де переховувалися 200 людей, відомо про трьох загиблих.

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