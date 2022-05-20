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Росіяни вбили ще трьох мирних мешканців Донеччини, - Кириленко

Також п’ять людей дістали поранення.

Росіяни вбили ще трьох мирних мешканців Донеччини, - Кириленко
Фото: Донецька ОДА

Сьогодні, 20 травня, росіяни вбили ще трьох мирних мешканців Донеччини, усі троє загинули в Лиманській громаді: у Лимані, Новоселівці та Сосновому.

Про це повідомив голова Донецької облвійськадміністрації Павло Кириленко.

“Усього від початку повномасштабного вторгнення нам достеменно відомо про 400 убитих росіянами цивільних на Донеччині”, - розповів Кириленко.

Він додав, що в Бахмуті медичну допомогу отримали три людини, поранені на Луганщині.

Очільник Донеччини додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, за минулу добу росіяни зруйнували 19 житлових будинків у Донецькій області, є загиблі та поранені. 19 травня ворог обстріляв 13 населених пунктів. Окупанти вбили та поранили мирних жителів.

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