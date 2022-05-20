Російські загарбники обстріляли на Харківщині місто Лозова. Наразі відомо про 7 потерпілих, серед них - дитина.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС Харківщини.

"20 травня о 15:15 на номер “101” надійшло повідомлення про пожежу та руйнації будівлі, спричинені потраплянням ворожої ракети. Подія сталася в місті Лозова Харківської області. У результаті обстрілу сталося часткове руйнування будівлі та загорівся утеплювач покрівлі", - розповіли рятувальники.

У ДСНС кажуть - пожежу вдалось оперативно ліквідувати о 15:25. На місці події працювали 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 15 чоловік особового складу.

На обстріл відреагував Президент Володимир Зеленський.

"Харківщина. Місто Лозова. Російський ракетний удар по щойно реконструйованому будинку культури. Семеро постраждалих, серед яких 11-річна дитина. Окупанти визначили своїми ворогами культуру, освіту та людяність. І не шкодують для них ні ракет, ні бомб. Що в голові в людей, які обирають ось такі мішені? Абсолютне зло, абсолютна дурість", - йдеться в дописі Зеленського у Telegram.

Нагадаємо, росіяни обстріляли Лозову 11 травня. Тоді від обстрілу постраждала цивільна людина.

У Нацполіції повідомили, що в Харківській області зловмисники хотіли підірвати об’єкт критичної інфраструктури за допомогою 10 кг тротилу.