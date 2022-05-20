У Харківській області зловмисники хотіли підірвати об’єкт критичної інфраструктури за допомогою 10 кг тротилу, - Нацполіція

Також правоохоронці затримали осіб, які активно підтримують російських загарбників.

На Харківщині поліцейські не допустили підрив об’єкта критичної інфраструктури, виявивши майже 10 кг тротилу.

Про це повідомили в пресслужбі Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції.

Також під час профілактичного відпрацювання співробітники НПУ виявили осіб, які активно підтримують російських окупантів.

Наразі із затриманими працюють правоохоронці. А в помешканнях інших затриманих підозрілих осіб виявили зброю.

Нагадаємо, з початку війни СБУ викрила чотири тисячі колаборантів. А в МВС повідомили, що за цей період виявили 88 диверсійно-розвідувальних груп.