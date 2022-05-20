Яку вигоду отримує Китай від російсько-української війни
Яку вигоду отримує Китай від російсько-української війни
Герой ДАПу, “кіборг” Максим Галактіонов перебуває в СІЗО через смерть диверсанта (оновлено)
Герой ДАПу, “кіборг” Максим Галактіонов перебуває в СІЗО через смерть диверсанта (оновлено)
Пентагон оприлюднив вміст нового пакету з озброєнням для України
Пентагон оприлюднив вміст нового пакету з озброєнням для України
Збройні сили вразили 90 ворожих цілей на півдні України
Збройні сили вразили 90 ворожих цілей на півдні України
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Фортепіано від Путіна: Як довго може тривати безглузда гра?
Фортепіано від Путіна: Як довго може тривати безглузда гра?
Епіцентр вилучає з продажу продукцію ТОВ "Група Венето"
Епіцентр вилучає з продажу продукцію ТОВ "Група Венето"
У США готують 155 мм гаубиці до відправлення в Україну
У США готують 155 мм гаубиці до відправлення в Україну
Прикордонники затримали росіянку, яка намагалася потрапити в Україну як "паломниця"
Прикордонники затримали росіянку, яка намагалася потрапити в Україну як "паломниця"
ГоловнаСуспільствоПодії

У Харківській області зловмисники хотіли підірвати об’єкт критичної інфраструктури за допомогою 10 кг тротилу, - Нацполіція

Також правоохоронці затримали осіб, які активно підтримують російських загарбників.

У Харківській області зловмисники хотіли підірвати об’єкт критичної інфраструктури за допомогою 10 кг тротилу, - Нацполіція
Фото: ssu.gov.ua

На Харківщині поліцейські не допустили підрив об’єкта критичної інфраструктури, виявивши майже 10 кг тротилу.

Про це повідомили в пресслужбі Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції.

Також під час профілактичного відпрацювання співробітники НПУ виявили осіб, які активно підтримують російських окупантів.

Наразі із затриманими працюють правоохоронці. А в помешканнях інших затриманих підозрілих осіб виявили зброю.

Нагадаємо, з початку війни СБУ викрила чотири тисячі колаборантів. А в МВС повідомили, що за цей період виявили 88 диверсійно-розвідувальних груп.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також