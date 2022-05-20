Серед російських загарбників в Україні повно наркоманів. Деякі із них займають керівні посади, – СБУ

Серед російських загарбників в Україні повно наркоманів. Деякі із них займають керівні посади і вимагають від підлеглих діставати для них наркотики.

Судячи з усього, це єдине, що тримає ворожу армію "в тонусі" на війні в Україні. При чому, як свідчить нове перехоплення СБУ, заборонену речовину асвабадітєлям завозять відкрито.

"Попроси у Гурдина, чтоб он забрал наркоту и свою тоже сюда привез! Наркоту, которую нам выдали. Чтоб он забрал и свою тоже привез", – говорить окупант своїй дружині.

Він додає, що у них є грошовий "общак", із якого ще треба взяти кошти на закупівлю коньяку.

"Тож «добовий раціон» російських загарбників виглядає… досить незвично", – зазначають у СБУ.

Раніше журналісти знайшли росіянку, яка готова катувати українських дітей.