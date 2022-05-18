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"По уху бы каждый день отрезала, по пальцу" - журналісти знайшли росіянку, яка готова катувати українських дітей

Голос жінки на записах СБУ, як встановили "Схеми", належить громадянці РФ Юлії Копитовій.

"По уху бы каждый день отрезала, по пальцу" - журналісти знайшли росіянку, яка готова катувати українських дітей
Фото: Схеми (Радіо Свобода)

Журналісти знайшли росіянку, яка в розмові з чоловіком-окупантом заявила, що готова катувати українських дітей і закликала його їх убивати.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Перехоплену розмову російського загарбника з дружиною СБУ опублікувала 11 травня. "Схеми" ідентифікували подружжя за допомогою даних, які надали співробітники української спецслужби.

Чоловік Юлії – Володимир Копитов. А голос жінки на записах СБУ, як встановили "Схеми", належить 30-річній громадянці РФ Юлії Копитовій. Дівоче прізвище - Циганкова. Вона – зі селища Пржевальскоє Смоленської області Росії.

Циганкова вийшла заміж у 2020 році і стала Копитовою, згідно з інформацією джерел журналістів в російський системі юстиції.

Відповідно до даних цих же джерел, у 2019 році жінка працювала в дитячій клінічній лікарні Смоленської області.

Наразі її сторінка в соцмережах, яка прив'язана до номера телефону, не активна. 

Нагадаємо, у перехопленій розмові СБУ росіянка заявила, що готова катувати українських дітей: "Я бы им наркотики вколола, если бы работала, смотрела бы им в глаза и сказала бы: "Сдыхайте, мучайтесь". Я бы им пи*ьки резала, звёзды на спинах вырезала, и вообще по уху бы каждый день отрезала, по пальцу, чтобы им больно так было".

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