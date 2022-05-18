Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Слов'янському, Криворізькому та Запорізькому напрямках.

Загальні бойові втрати російських окупантів в Україні з 24 лютого по 18 травня складають 28 300 військових. За минулу добу наші оборонці знищили 400 ворогів.

Про це повідомляє Генеральний штаб України.

Також росіяни втратили 1251 танк (+16); 3009 бойових броньованих машин (+34); 586 артилерійських систем (+8); 199 РСЗВ (+1); 91 засіб ППО (+1); 202 літаки (+1); 167 гелікоптерів; 441 безпілотник (+5); 102 крилаті ракети (+2); 13 кораблів та катерів, 2137 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (+28); 43 одиниці спецтехніки.

Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Слов'янському, Криворізькому та Запорізькому напрямках.

Дані уточнюються.

Фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA

Нагадаємо, в Україні гине найбільше окупантів з Бурятії, Тиви, Північної Осетії та інших віддалених від Москви територій.