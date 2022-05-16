В Україні гине найбільше окупантів з Бурятії, Тиви, Північної Осетії та інших віддалених від Москви територій, – Денисенко

Найменший показник вбитих росіян на території України – вихідці з Москви та Санкт-Петербурга. Влада РФ це робить умисно, щоб не допустити будь-яких заворушень у найбільших містах.

Про це на брифінгу повідомив радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко, передає кореспондентка LB.ua.

"Ми провели спеціальне дослідження, де найбільше гинуть російські солдати, в яких регіонах. Тут є достатньо цікава кореляція. На першому місці, згідно з їхніми офіційними даними, це Бурятія. Там 99 загиблих на 100 тисяч населення. На другому місці батьківщина Шойгу – Республіка Тива, де загиблих 87 на 100 тисяч. Далі йдуть Північна Осетія – 84 особи, Костромська область – 58 осіб, Севастополь – 47, Псковська область, Забайкальський край, Республіка Алтай – по 45, та Дагестан – 43 особи на 100 тисяч населення", – розповів він.

За словами Денисенка, зафіксовано найменше смертей окупантів, які є вихідцями зі столиці та великих міст.

"Це важливо для розуміння, чого найбільше боїться Путін. Найменша кількість смертей – це Ямало-Ненецький округ (Тюменська область, – ред.). Але там і так дуже низька чисельність населення. Тому цілком вірогідно, там не було учасників бойових дій. На другому місці місто Москва – 0,23 вбитих на 100 тисяч населення. На третьому місці – місто Санкт-Петербург, де 2 вбитих на сто тисяч населення", – розповів радник глави МВС.

Денисенко допустив, що РФ умисно не призиває до лав своїх збройних сил жителів великих міст.

"Простими словами, це показує, що РФ робить усе від себе залежне, щоб в Москві та Санкт-Петербурзі – ключових містах, де відбувалися всі революції в Російській імперії та потім у Радянському Союзі, не було бунтів та ніхто не помітив існування війни як такої. Ключова зараз задача росіян, судячи з усього, не допустити будь-яких заворушень у цих містах. Щоб там ніхто не говорив про війну, а люди якось відчували дискомфорт", – наголосив він.

Нагадаємо, за оперативними даними Генштабу ЗСУ, від початку війни в Україні Росія втратила вбитими вже 27,7 тис. військових.