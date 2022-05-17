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Над Миколаївщиною збили ворожу крилату ракету

Вона рухалася в бік Заходу України. 

Над Миколаївщиною збили ворожу крилату ракету
Ілюстративне фото
Фото: facebook.com/PvkZahid

Уночі 17 травня підрозділ зенітних ракетних військ повітряного командування "Південь" збив над Миколаївщиною російську крилату ракету.

Вона була випущена стратегічним бомбардувальником, що атакував Україну з Каспійського напрямку, повідомили в Командуванні Повітряних Сил ЗСУ.

"Ворожа ціль рухалася у напрямку західних регіонів України. Влучність наших воїнів знищила підступні задуми", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, цієї ночі ворог завдав ракетного удару по Яворівському району Львівщини. Пошкоджено залізницю. Про постраждалих і загиблих інформації немає. Три ворожі крилаті ракети під час цієї атаки були збиті силами ППО. 

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