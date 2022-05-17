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Верещук анонсувала обмін евакуйованих з Азовсталі українських бійців на російських військовополонених

Йдеться наразі про 52 важкопоранених українців.

Верещук анонсувала обмін евакуйованих з Азовсталі українських бійців на російських військовополонених
Фото: ОПУ

Гуманітарна операція триває з порятунку українських військових з Азовсталі. Влада працює над подальшими її етапами.

Про це вранці 17 травня повідомила віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

"В інтересах збереження життів вчора було евакуйовано 52 важкопоранених наших військовослужбовців. Після стабілізації їхнього стану ми їх обміняємо на російських військовополонених", – заявила Верещук. 

Крім важкопоранених, з території заводу було вивезено 211 наших бійців. 

Нагадаємо, вчора в Міноборони повідомили, що ГУР, ЗСУ, Національна гвардія, Прикордонна служба спільно розпочали операцію порятунку заблокованих на території комбінату "Азовсталь" оборонців Маріуполя. Повідомляли, що до медичного закладу в окупованому Новоазовську було евакуйовано 53 важкопоранених для надання медичної допомоги, ще 211 осіб через гуманітарний коридор були доставлені в окуповану Оленівку. Для подальшого повернення їх додому буде здійснено процедуру обміну.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що українські герої потрібні Україні живими.

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