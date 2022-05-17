Генсек ООН пропонує послабити санкції проти РФ в обмін на відкриття експорту українського зерна, – WSJ

Через війну в Україні у світі назріває продовольча криза.

Генсек ООН Антоніу Гутерріш веде перемовини з Росією, Туреччиною та іншими країнами, щоб відкрити експорт українського зерна та запобігти глобальному дефіциту продовольства.

Як пише The Wall Street Journal із посиланням на дипломатів, в обмін на деблокаду зернових Гутерріш пропонує повернути на світовий ринок російський і білоруський калій.

Джерела видання вважають, що Росія зараз не веде серйозних переговорів. За їхніми словами, Туреччина висловила готовність брати участь у домовленостях, зокрема шляхом розмінування моря й управління судноплавством.

Представники Росії та України при ООН відмовилися від коментарів.

В ООН побоюються, що через підрив сільськогосподарської промисловості України внаслідок війни та блокади українських портів Росією зростання цін та потенційний дефіцит можуть дестабілізувати ситуацію у бідних країнах, що залежать від українського зерна.

Колишні й нинішні чиновники кажуть, що Рада безпеки ООН навіть не може ухвалити резолюцію, спрямовану на вивільнення українського експорту зерна, оскільки РФ має право вето і, напевно, ним скористається.

Проте, пише видання, і без резолюції ООН, країни, які залежать від українського зерна, будуть тиснути на Москву, щоб дозволити хоча б обмежені поставки продукції у супроводі суден під прапорами міжнародних організацій або нейтральної чи дружньої до Росії країни.

За оцінками України, з моменту широкомасштабного вторгнення Росією було вкрадено і вивезено не менш як 400 тисяч тонн зерна.

Раніше повідомляли, що Канада готова відправити кораблі до європейських портів, щоб українське зерно було доставлено тим, хто його потребує.