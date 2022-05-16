Швеція подасть заявку на вступ до НАТО

Швеція подасть заявку на членство в НАТО - швецький уряд ухвалив офіційне рішення. Про це заявила прем'єр-міністерка Магдалена Андерссон, повідомляє SVT.

«Ми залишаємо одну епоху і переходимо до іншої. Ми повідомимо НАТО про те, що хочемо стати членом альянсу», – сказала Андерссон на пресконференції.

Посол Швеції в НАТО протягом наступних кількох днів подасть заявку. Вона буде подана разом з Фінляндією.

Майже всі партії в парламенті висловили свою підтримку заявці на членство.

Уряд також прийняв рішення щодо законопроєкту, який дозволить Швеції отримати військову підтримку від усіх країн ЄС та НАТО.

Водночас прем’єр-міністерка зазначила, що прямої військової загрози з боку Росії наразі не бачить.

Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну через погрози РФ на їхню адресу позаблокові Швеція і Фінляндія висловили готовність приєднатися до НАТО. Фінляндія вже зробила офіційну заяву з цього приводу. Однак проти приєднання цих країн до НАТО висловилась Туреччина. Швеція має намір відправити в Стамбул дипломатів для урегулювання цього питання.