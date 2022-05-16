Гаубиці M777 для України вже завантажені на американську базу Марш, - Генштаб
Гаубиці M777 для України вже завантажені на американську базу Марш, - Генштаб
Український гурт KALUSH здобув перемогу на Євробаченні
Український гурт KALUSH здобув перемогу на Євробаченні
​Українські захисники виявили і знищили ворожі "гради", "урагани" і контрбатарейну РЛС, - командування ДШВ
​Українські захисники виявили і знищили ворожі "гради", "урагани" і контрбатарейну РЛС, - командування ДШВ
У Львові та області пролунало шість вибухів
У Львові та області пролунало шість вибухів
Ракети РФ влучили за 15 км до кордону з Польщею, НАТО і ЄС, – Садовий
Ракети РФ влучили за 15 км до кордону з Польщею, НАТО і ЄС, – Садовий
"Удар був о 12:00", – Арестович повідомив про 20-ту Чорнобаївку
"Удар був о 12:00", – Арестович повідомив про 20-ту Чорнобаївку
Ольга Совгиря: «Поки Рада забороняє проросійські партії, КСУ заграє з Росією»
Ольга Совгиря: «Поки Рада забороняє проросійські партії, КСУ заграє з Росією»
Андрій Білоус: “У Києві є багато людей, які вважають себе частиною «великої російської культури»”
Андрій Білоус: “У Києві є багато людей, які вважають себе частиною «великої російської культури»”
Зеленський призначив нового командувача Сил тероборони ЗСУ
Зеленський призначив нового командувача Сил тероборони ЗСУ
ГоловнаСвіт

Австрія сподівається на досягнення згоди в ЄС щодо шостого пакету санкцій найближчими днями

Сьогодні в Брюсселі проходить зустріч міністрів закордонних справ Європейського Союзу. 

Австрія сподівається на досягнення згоди в ЄС щодо шостого пакету санкцій найближчими днями
Александр Шалленберг
Фото: EPA/UPG

Австрія очікує, що Європейський Союз досягне згоди стосовно шостого пакету санкцій проти РФ цими днями. Таку заяву голови австрійського МЗС Александра Шалленберга цитує Reuters.

"Я впевнений, що нам цими днями вдастся реалізувати четвертий пакет санкцій", – заявив він журналістам на зустрічі зі своїми колегами з ЄС у Брюсселі.

Шалленбер додав, що певна необхідність у обговореннях санкцій все ще лишається.

"Але я вважаю, що ми маємо прагнути того, щоб ці обговорення проводилась там, де мають, у раді, щоб не створювати публічного іміджу неузгодженостей. Росія спостерігає за нами", – додав він. 

Шостий санкційний пакет проти Росії було презентовано ще 4 травня, однак голосування за нього досі не проводилось. Згоди не можуть досягнути через позицію Угорщини через нафтове ембарго, яке пропонують вводити поступово, щоб до кінця року країни ЄС відмовилися від купівлі сирої та переробленої російської нафти. Словаччині та Угорщині, як найбільш залежним, пропонують впровадити ембарго в 2024 році.

Однак Угорщина не погоджується на запропоновані умови і наполягає, щоб імпорт нафти з Росії до неї продовжувався нафтопроводами і припинився тільки кораблями. Премʼєр Віктор Орбан також вважає, що всі питання нафти мають вирішуватися на саміті лідерів ЄС, а він запланований тільки на кінець травня.

Деякі країни ЄС, щоб не тягнути з санкціями, пропонують ухвалити пакет без ембарго. Однак інші вважають, що це покаже слабкість Євросоюзу. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , , ,
Читайте також