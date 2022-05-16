Австрія сподівається на досягнення згоди в ЄС щодо шостого пакету санкцій найближчими днями

Австрія очікує, що Європейський Союз досягне згоди стосовно шостого пакету санкцій проти РФ цими днями. Таку заяву голови австрійського МЗС Александра Шалленберга цитує Reuters.

"Я впевнений, що нам цими днями вдастся реалізувати четвертий пакет санкцій", – заявив він журналістам на зустрічі зі своїми колегами з ЄС у Брюсселі.

Шалленбер додав, що певна необхідність у обговореннях санкцій все ще лишається.

"Але я вважаю, що ми маємо прагнути того, щоб ці обговорення проводилась там, де мають, у раді, щоб не створювати публічного іміджу неузгодженостей. Росія спостерігає за нами", – додав він.

Шостий санкційний пакет проти Росії було презентовано ще 4 травня, однак голосування за нього досі не проводилось. Згоди не можуть досягнути через позицію Угорщини через нафтове ембарго, яке пропонують вводити поступово, щоб до кінця року країни ЄС відмовилися від купівлі сирої та переробленої російської нафти. Словаччині та Угорщині, як найбільш залежним, пропонують впровадити ембарго в 2024 році.

Однак Угорщина не погоджується на запропоновані умови і наполягає, щоб імпорт нафти з Росії до неї продовжувався нафтопроводами і припинився тільки кораблями. Премʼєр Віктор Орбан також вважає, що всі питання нафти мають вирішуватися на саміті лідерів ЄС, а він запланований тільки на кінець травня.

Деякі країни ЄС, щоб не тягнути з санкціями, пропонують ухвалити пакет без ембарго. Однак інші вважають, що це покаже слабкість Євросоюзу.