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Блінкен: проти РФ запроваджуватимуть стільки санкцій, скільки буде потрібно

"Ми маємо намір продовжувати надавати Україні допомогу у сфері безпеки".

Блінкен: проти РФ запроваджуватимуть стільки санкцій, скільки буде потрібно
Фото: EPA/UPG

Держсекретар США Ентоні Блінкен запевнив, що союзники з НАТО мають намір продовжуватимуть санкційний тиск на Російську Федерацію стільки, скільки це буде потрібно.

Про це він заявив підсумками саміту глав МЗС НАТО, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми маємо намір продовжувати надавати Україні допомогу у сфері безпеки, запроваджувати санкції, вживати заходів щодо експортного контролю, а також - здійснювати дипломатичний тиск на Росію стільки, скільки це буде потрібно", - сказав Блінкен.

Він також зазначив, що США із союзниками сконцентровані на наданні Києву допомоги як у військовій сфері, так і за столом переговорів.

Нагадаємо, раніше радник голови ОП Михайло Подоляк наголосив, що Україна і весь світ не зацікавлені у затяжній війні з РФ. Щоб перемога відбулася якнайшвидше, західні країни повинні ввести реальне ембарго на російську нафту та поставити зброю Україні.

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