Блінкен: проти РФ запроваджуватимуть стільки санкцій, скільки буде потрібно

Держсекретар США Ентоні Блінкен запевнив, що союзники з НАТО мають намір продовжуватимуть санкційний тиск на Російську Федерацію стільки, скільки це буде потрібно.
Про це він заявив підсумками саміту глав МЗС НАТО, передає "Інтерфакс-Україна".
"Ми маємо намір продовжувати надавати Україні допомогу у сфері безпеки, запроваджувати санкції, вживати заходів щодо експортного контролю, а також - здійснювати дипломатичний тиск на Росію стільки, скільки це буде потрібно", - сказав Блінкен.
Він також зазначив, що США із союзниками сконцентровані на наданні Києву допомоги як у військовій сфері, так і за столом переговорів.
Нагадаємо, раніше радник голови ОП Михайло Подоляк наголосив, що Україна і весь світ не зацікавлені у затяжній війні з РФ. Щоб перемога відбулася якнайшвидше, західні країни повинні ввести реальне ембарго на російську нафту та поставити зброю Україні.